Пассажиров вернувшегося в Сочи рейса до Петербурга пересадили на резервный борт

Пассажиров вернувшегося в Сочи рейса до Петербурга пересадили на резервный борт
Прибытие рейса в Пулково ожидается примерно в восемь часов утра. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Пассажиры рейса маршрутом Сочи-Петербург вылетели в город на Неве после аварийной посадки самолета в аэропорту вылета.

Накануне, 11 апреля, экипаж самолета авиакомпании «Азур эйр», вылетевшего их южного города в Северную столицу, решил вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала возможная разгерметизация кабины. В 22:24 самолет успешно приземлился. Всем пассажирам предоставили гостиницу. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сочинский аэропорт, летевших на самолете пассажиров пересадили на резервный борт. Самолет покинул Сочи около пяти утра. Прибытие рейса в Пулково ожидается примерно в восемь часов утра по местному времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в понедельник с опозданием вылетит рейс до Сочи.

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