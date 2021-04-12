Россия пока не приняла решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией

Россия пока не приняла решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией
Непонятно, смогут ли россияне летать в Турцию. Фото: pixabay.com

В стране, куда россияне активно ездят отдыхать, резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

Россия пока что не приняла решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Ожидалось, что именно в понедельник состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в рамках которого приняли бы решение – смогут ли россияне и дальше ездить в Турцию.

«На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено»,

— сказал источник.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом, поэтому необходимо подумать о вводе ограничений, чтобы не допустить ввоза новых штабов инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ предупреждает россиян об опасных штаммах COVID-19, в Москве ставят прогнозы на апрель под сомнение.

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Россия пока не приняла решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией