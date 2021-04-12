Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел

Пожар теперь предстоит потушить и на улице Тельмана.

В Невском районе сегодня, 12 апреля, тушат крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Там загорелись два здания по неустановленной причине. На место прибыли более 200 спасателей, которые борются с огнем на протяжении почти шести часов. К ликвидации возгорания присоединился вертолет МЧС, который израсходовал более 30 тонн воды.

В Петербурге в этот понедельник ветрено – из-за этого огонь перекинулся на деревья, а теперь также на дом номер 8 на улице Тельмана. Судя по всему, это малоэтажное здание, в котором располагается хостел «Мэрибель».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры».