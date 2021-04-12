Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»

Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»
Пожар в зданиях "Невской мануфактуры" заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: ВКонтакте/ Музей "Невская застава"

Ветреная погода способствует распространению пламени, огонь, пишут очевидцы, перекинулся на деревья.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, на протяжении почти шести часов не могут потушить здания на территории «Невской мануфактуры». Так как есть риск обрушения, сотрудники МЧС покинули помещения и тушат их с улицы. Также к процессу подключился вертолет МЧС России, который на данный момент произвел шесть сбросов воды объемом более 30 тонн.

Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня. Ветреная погода в Петербурге способствует тому, что пламя перекидывается на деревья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» возбудили уголовное дело.

вертолет мчс невская мануфактура новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел
Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»
В Москве застрелили петербургского авторитета Альберта Рыжего
«Невская мануфактура» в огне: фоторепортаж Gazeta.SPb о борьбе с ...
К тушению пожара на «Невской мануфактуре» привлекли вертолет
В Петербурге прорвало трубу на Савушкина: в образовавшуюся яму угодили три ...
В Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» возбудили уголовное дело
Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года