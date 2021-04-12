В Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» возбудили уголовное дело

В результате инцидента пострадали два спасателя, еще одного не могут найти.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, произошел крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Сначала огнем было охвачено только одно здание, затем загорелось еще одно. На место прибыли более 200 спасателей, из них пострадали два человека. Известно, что обоих госпитализировано, в каком состоянии – непонятно. Еще один сотрудник МЧС разыскивается.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия и все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара на «Невской мануфактуре».