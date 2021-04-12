Сотрудники Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара на «Невской мануфактуре»

Сотрудники Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара на «Невской мануфактуре»
Пожар в зданиях "Невской мануфактуры" заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: Instagram @katerinalebedinskaia

Специалисты уже отобрали пробы и отправили их в лабораторию.

Сотрудники Роспотребнадзора приезжали в Невский район, чтобы взять пробы атмосферного воздуха в связи с крупным пожаром на территории «Невской мануфактуры». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эксперты отметили, что отобрали пробы и отправили их в лабораторию, результаты анализов пока что не готовы. Известно, исследовать будут воздух на территории жилой застройки и школы «Праздник» с учетом направления ветра.

Местным жителям советуют закрыть окна и форточки, не гулять рядом с очагом пожара и избегать дымовых выбросов. Напоминаем, что сегодня, 12 апреля, на заводе загорелось два здания, огонь успел распространиться на площадь в 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к «Невской мануфактуре» выехали следователи: они будут дожидаться локализации возгорания.

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