СМИ пишут о приостановке чартерных рейсов в Турцию до лета

Рейсы, запланированные после 15 апреля, будут отменены.

Чартерные рейсы в Турцию будут отменены до 1 июня 2021 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Решение принимал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Эксперты решили отменить чартерные рейсы с 15 апреля, а вот какова судьба регулярных перевозок – не сообщается. Также отмечается, что эвакуировать россиян, находящихся в Турции, не планируют – они вернуться планово.

Напоминаем, что в Турции сейчас могут находиться до 30 тысяч российских туристов. Также многие запланировали отпуск в теплых краях, так как большинство стран остаются недоступными для граждан в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лавров положительно оценил переговоры с Египтом по поставке «Спутника V».