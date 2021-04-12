Беглов заявил, что сгоревшее здание «Невской мануфактуры» необходимо восстановить

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил сгоревшее здание на территории фабрики «Невская мануфактура» необходимо восстановить.

«От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия»,— отметил градоначальник.

Масштаб ущерба устанавливаются. Беглов отметил также, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно, сообщили в пресс-службе Смольного.

По его словам, случившееся — повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются памятниками.

В понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек, шестеро пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.