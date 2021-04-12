Брагин: опыт таких матчей был на стороне ЦСКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции (2-4).

Он поблагодарил болельщиков за поддержку о объяснил причины поражения петербургской команды, а также поздравил ЦСКА с победой.

«Опыт таких игр на стороне ЦСКА был. Конечно, два прошлых матча забрали много эмоций, но не сказал бы, что мы играли плохо», — цитирует главного тренера пресс-служба СКА.

Брагин отметил, что в первом периоде преимущество было на стороне москвичей.

«Второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание. Если бы большинство сработало, то нам было бы намного легче», — добавил он.

Напомним, СКА проиграл ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Заброшенными шайбами в составе победившей команды отличились Максим Шалунов и Максим Соркин. СКА проиграл первые три матча серии, затем дважды одержал победу.

ЦСКА одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-2. Соперник москвичей по финалу Кубка Гагарина определится в серии финала Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом ЦСКА выиграл серию 4-2 и в финале встретится с победителем противостояния «Ак Барса» и «Авангарда». СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу в Ледовом дворце над «Спартаком». Матч завершился со счетом 3:1.