СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ со счетом 3:1

СКА обыграл &#171;Спартак&#187; в матче КХЛ со счетом 3:1
Хоккейный клуб "СКА". Фото: ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу в Ледовом дворце над «Спартаком». Матч завершился со счетом 3:1.

Игра состоялась во вторник, 16 февраля, в Ледовом дворце. Это уже третья победа СКА в текущем сезоне над московской командой.

Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, счёт в матче открыл Мальте Стремвалль. Во втором периоде Динар Хафизуллин удвоил преимущество армейцев, а следом вновь отличился Стремвалль. Гости забросили одну ответную шайбу.

В таблице клуб занимает второе место с 76 очками. Следующий матч также пройдет в Ледовом дворце 18 февраля, хоккеисты сыграют против «Динамо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"СКА" новости СПб хоккей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ не знают, когда закончится пандемия коронавируса
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ со счетом 3:1
Петербургские спасатели совершили 76 выездов на лед с начала года
В Петербурге появится первый в России алюминиевый трамвай
На Васильевском острове почти 30 домов остались без отопления
Мужчина с гранатой и пистолетом вынес из банка 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов
В Павловске восстановили ограждение Большого каменного моста после ДТП
Киркоров рассказал о вражде между Бузовой и Давой