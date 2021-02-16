СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ со счетом 3:1

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу в Ледовом дворце над «Спартаком». Матч завершился со счетом 3:1.

Игра состоялась во вторник, 16 февраля, в Ледовом дворце. Это уже третья победа СКА в текущем сезоне над московской командой.

Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, счёт в матче открыл Мальте Стремвалль. Во втором периоде Динар Хафизуллин удвоил преимущество армейцев, а следом вновь отличился Стремвалль. Гости забросили одну ответную шайбу.

В таблице клуб занимает второе место с 76 очками. Следующий матч также пройдет в Ледовом дворце 18 февраля, хоккеисты сыграют против «Динамо».

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