Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4
Матч закончился со счетом 7:4 в пользу сборной России. Фото: ФХР

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в заключительном матче шведского этапа Евротура.

Таким образом, Россия стала победителем Евротура, обыграв команду Чехии в матче 3-го тура Шведских хоккейных игр. Матч закончился со счетом 7:4 в пользу сборной России.

В составе российской сборной шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков.

У чехов заброшенными шайбами отметились Михал Шпачек, Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Томашек, реализовавший буллит.

Сборная России выиграла девятый матч подряд на Евротуре, обновив собственный рекорд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею сегодня, 11 февраля, сыграла против команды Финляндии в рамках третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. Встречала закончилась победой россиян со счетом 3:2.

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