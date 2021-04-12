Погибший при пожаре на «Невской мануфактуре» спасатель одним из первых прибыл на вызов

Погибший на «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной пожарный одним из первых прибыл на вызов.
Начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин рассказал, что погибший — молодой парень с десятью годами выслуги. Он жил в Невском районе. Пострадавшие — замначальника части и командир отделения, также из Невского района.
«Первыми прибыли, не дрогнули, стояли насмерть», — отметил Аникин.
Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали. один человек погиб.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.