СК возбудил дело после пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

СК возбудил дело после пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в Невском районе в понедельник, 12 апреля, в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. Во время тушения пожара пострадали двое сотрудников МЧС. Пострадавших увезли в больницу. В тушении пожара принимали участие более 200 спасателей, вертолет МЧС и военные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

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