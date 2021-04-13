Петербуржцы приносили воду и еду обессилившим на Невской мануфактуре спасателям

Петербуржцы приносили воду и еду обессилившим на Невской мануфактуре спасателям
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Неравнодушные жители Петербурга приносили воду и еду спасателям, бросившим силы на борьбу с огнем в здании Невской мануфактуры.

Пожар, вспыхнувший в понедельник, 12 апреля на Октябрьской набережной, сплотил петербуржцев — многие горожане не остались в стороне от серьезного происшествия и помогали спасателям.

Как рассказали очевидцы в комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», спасатели поблагодарили их, особенно ценной стала принесенная вода.

Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали. один человек погиб.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибший при пожаре на «Невской мануфактуре» спасатель одним из первых прибыл на вызов.

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