Движение все еще перекрыто из-за горевшей «Невской мануфактуры»

В Петербурге сильный пожар у фабрики «Невская Мануфактура» спровоцировал перекрытие автомобильного движения на улице Тельмана и Октябрьской набережной. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального управления МЧС Андрей Литовка.

Андрей Литовка объяснил, по какой причине до сих пор движение на нескольких улицах Петербурга не осуществляется.

«Улица Тельмана перекрыта, Октябрьская набережная перекрыта, в связи с тем, что тут проложены магистральные линии для того, чтобы техникой и автомобилями не повредить рукава», — констатировал эксперт.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 15 по 23 апреля на дороге внешнего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры будут перекрыты две полосы движения. Это произойдет в связи с ремонтом дорог.