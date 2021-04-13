С 15 по 23 апреля на КАДе перекроют две полосы движения

В Петербурге с 15 по 23 апреля на дороге внешнего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры будут перекрыты две полосы движения. Это произойдет в связи с ремонтом дорог. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры перекроют третью и четвёртую полосы движения.

А также на первой и второй полосах установят ограничение скорости до 50 км/ч».

Сообщается, что создадут временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также поставят световую сигнализацию.

Отмечается, что работы будут вестись круглосуточно и в две смены.

Сведения о перекрытии полос выведут на табло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продлевается закрытие трамвайного движения для маршрутов №21, 55, 58 по проспекту Энгельса. Причиной таких мер стали ремонтные работы.