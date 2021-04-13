На Энгельса продлевают закрытие движения для трех трамваев

На Энгельса продлевают закрытие движения для трех трамваев
Движение трамваев закрыто по проспекту Энгельса. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Продлевается закрытие трамвайного движения для маршрутов №21, 55, 58 по проспекту Энгельса. Причиной таких мер стали ремонтные работы.

Ремонт должен был длиться до 15 апреля 2021 года, однако завершить работы в срок не получилось. Как сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», движение трамваев закрыто по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Трамвай 21 по-прежнему следует от «Приморского проспекта» по трассе до Выборгского шоссе до конечной станции «Улица Жени Егоровой».

Трамвай 55 ходит от «Улицы Шаврова» до Энгельса, затем по Выборгскому шоссе до метро «Озерки».

Трамвай 58 следует от «Придорожной аллеи» по проспекту Энгельса, проспекту Просвещения до конечной «Проспект Культуры».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все новые трамваи и троллейбусы Северной столицы оборудовали инновационной системой адресного открытия дверей, благодаря которой пассажиры сами могут нажать на кнопку, чтобы открыть двери в слан.

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