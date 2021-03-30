В троллейбусах и трамваях Петербурга появилась новая система открытия дверей

В данный момент системой адресного открывания дверей оборудованы 215 единиц электротранспорта: 57 трамваев и 158 троллейбусов. В ближайшее время к ним добавится еще 13 новых трамваев поставки 2021 года. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

В данный момент системой адресного открывания дверей оборудованы 215 единиц электротранспорта: 57 трамваев и 158 троллейбусов. В ближайшее время к ним добавится еще 13 новых трамваев поставки 2021 года. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Все новые трамваи и троллейбусы Северной столицы оборудовали инновационной системой адресного открытия дверей, благодаря которой пассажиры сами могут нажать на кнопку, чтобы открыть двери в слан.

Кнопки открытия дверей специально выделены ярко-желтым и ярко-зеленым корпусами, а также дополнительной светодиодной подсветкой. После полной остановки транспорта загорается зеленый индикатор — значит, на кнопку можно нажать и выйти из салона, либо наоборот, войти в трамвай или троллейбус.

Выборочное открытие дверей пассажирами не только экономит время на остановку для общественного транспорта, но и снижает износ подвижных частей и оптимизирует энергопотребление. Кроме того, новая система позволит сохранять комфортную температуру воздуха в салоне в любое время года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Невском районе Петербурга откроется новый веломаршрут.