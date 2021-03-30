В Петербурге готовится к открытию новый велосипедный маршрут

В Петербурге готовится к открытию новый велосипедный маршрут
Фото: pixabay

В Невском районе Северной столицы в 2021 году откроется новый веломаршрут, получивший название «Проспект Большевиков».

На первом этапе обустройство велосипедного маршрута затронуло участки по улице Коллонтай, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, а также по проспекту Большевиков до дома №33, по улице Тельмана, Народной и снова на Дыбенко. На вышеперечисленных улицах появятся не только велодорожки, но и светофоры со специальным значком, пишут «Невские новости», ссылаясь на городской центр управления парковками.

В ведомстве также планируют к началу сезона обновить велосипедную разметку и установить соответствующие дорожные знаки на маршруте Сестрорецк-Зеленогорск, пролегающем по Приморскому шоссе. Всего в Петербурге сейчас существует 35 веломаршрутов общей протяженностью более 126 км.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские активисты предлагают отдать Цимбалинский путепровод велосипедистам и пешеходам.

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