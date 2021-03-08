Петербургские активисты предложили отдать Цимбалинский путепровод пешеходам и велосипедистам

Цимбалинский путепровод был построен более 100 лет назад. Последняя реконструкция проводилась в 1980-х. Фото: Google View

Цимбалинский путепровод был построен более 100 лет назад. Последняя реконструкция проводилась в 1980-х. Фото: Google View

Члены «Петербургского велообщества» направили открытое письмо губернатору Северной столицы Александру Беглову. Активисты предлагают передать Цимбалинский путепровод пешеходам и велосипедистам.

Отметим, что реставрация Цимбалинского путепровода готовится уже долгое время. Последний раз конструкцию, построенную в 1910 году, ремонтировали в 1980-х. Сейчас проект восстановления путепровода находится на стадии утверждения. Работы, предположительно, начнутся в 2021 году и завершатся в течение трех лет. За это время специалисты, не только приведут в порядок само сооружение, но и благоустроят прилегающие территории.

В реконструкцию Цимбалинского путепровода вложат 4,5 миллиарда рублей, половину средств при этом предоставит РЖД. Активисты Петербурга при этом, считают, что восстановленное сооружение сделать пешеходным и организовать там велосипедные дорожки, передает «Петербургский дневник». В Смольном их инициативу пока не прокомментировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Парк Победы» будет работать в измененном режиме с 11 по 14 марта.