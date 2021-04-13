С 14 по 17 апреля на КАДе между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе закроют одну полосу

С 14 по 17 апреля на КАДе между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе закроют одну полосу
Перекрытие движения с 14 по 17 апреля. Фото: ФКУ управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе с 14 по 17 апреля перекроют третью движения. Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В ведомстве рассказали, что перекрыли дорогу потому, что необходимо провести уборку смета.

Плюс ко всему по первой и второй полосам будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч. То есть на данном участке дороги только три полосы будут доступны для движения.

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Отмечается, что работу будут вестись круглосуточно и в две смены. Напомним, что сведения о закрытии полосы будет выведена на табло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге перекрытая в связи с сильнейшим пожаром Октябрьская набережная станет доступна для движения утром 14 апреля.

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