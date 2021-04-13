В Петербурге Октябрьскую набережную откроют для движения утром 14 апреля

В Петербурге Октябрьскую набережную откроют для движения утром 14 апреля
Октябрьскую набережную откроют завтра утром. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Перекрытая в связи с сильнейшим пожаром Октябрьская набережная станет доступна для движения утром 14 апреля. Об этом сообщает «78.ru».

В Петербурге сильный пожар у фабрики «Невская Мануфактура» спровоцировал перекрытие автомобильного движения на улице Тельмана и Октябрьской набережной.

Сообщалось, что улица Тельмана и Октябрьскую набережную перекрыли для того, в связи с тем, что тут проложены магистральные линии для того, чтобы техникой и автомобилями не повредить пожарные рукава.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продлевается закрытие трамвайного движения для маршрутов №21, 55, 58 по проспекту Энгельса.

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