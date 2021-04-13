Здание театра «Мюзик-Холл» реконструируют и сделают более современным

Здание театра &#171;Мюзик-Холл&#187; реконструируют и сделают более современным
Санкт-Петербургский Мюзик-Холл сейчас выглядит так. Фото:Baltphoto/ Петр Прайс

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции здания петербургского театра «Мюзик-Холл». Театр сделают более удобным и современным.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в здании хотят увеличить высоту подвального этажа, для этого будут построены новые, заниженные фундаменты. После реконструкции в подвале разместят техническое и сценическое оборудование.

Чтобы «Мюзик-холл» стал более доступным для людей с ограниченными физическими возможностями, будут занижены перекрытия вестибюля Малого зала и созданы условия для доступа инвалидов в партер Большого и Малого залов. Для маломобильных горожан приспособят и туалетные комнаты.

Ярусы зрительного зала вынесут так, чтобы зрители могли лучше видеть сцену. Кроме того, будут раскрыты проемы для естественного освещения помещений. Репетиционный зал оборудуют в подкупольном пространстве.

Реконструкция будет проводиться за счет городского бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после реставрации Елагин дворец открывается для посещения.

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