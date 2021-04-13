Пожарные спасли котят из полыхающей «Невской мануфактуры»

Пожарные спасли котят из полыхающей &#171;Невской мануфактуры&#187;
Котятам ищут новый дом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жители Петербурга ищут новый дом для маленьких котят, которые были найдены во время пожара на текстильной фабрике «Невская мануфактура».

Горожане рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что четвероногих малышей нашли пожарные во время активного тушения огня в комплексе зданий бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной, 50. С территории мануфактуры удалось вынести живыми четырех котят, но их мать погибла.

Сейчас для питомцев ищут новый дом. Пока котят доставили в ветеринарную клинику, где их осмотрят и вылечат, после чего их можно будет забрать.

Пользователи уже начали писать в комментариях, что готовы приютить хотя бы одного из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Невская мануфактура» до сих пор не потушена.

котята невская мануфактура невский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Израиль откроет границы для привитых от COVID туристов
Петербургские хирурги впервые провели повторную пересадку сердца 11-летнему ...
Женская сборная РФ по футболу пробилась в финал Евро-2022
МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за вечеринки и ...
Пожарные спасли котят из полыхающей «Невской мануфактуры»
Владелец хостела в Новосергиевке, постояльцы которого массово заразились ...
Песков не исключил отключение России от Visa и MasterCard
Смольный потребовал нарастить темпы вакцинации в 1,5 раза