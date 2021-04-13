Пожарные спасли котят из полыхающей «Невской мануфактуры»

Жители Петербурга ищут новый дом для маленьких котят, которые были найдены во время пожара на текстильной фабрике «Невская мануфактура».

Горожане рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что четвероногих малышей нашли пожарные во время активного тушения огня в комплексе зданий бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной, 50. С территории мануфактуры удалось вынести живыми четырех котят, но их мать погибла.

Сейчас для питомцев ищут новый дом. Пока котят доставили в ветеринарную клинику, где их осмотрят и вылечат, после чего их можно будет забрать.

Пользователи уже начали писать в комментариях, что готовы приютить хотя бы одного из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Невская мануфактура» до сих пор не потушена.