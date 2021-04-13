«Невская мануфактура» до сих пор не потушена

Пожар на Октябрьской набережной снижен до 1 ранга спустя 30 часов тушения. Об этом сегодня вечером сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сейчас в производственном здании происходит тление на площади 300 кв.метров, сообщают в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 9 единиц техники и 37 человек личного состава, в т.ч. от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее стало известно, что молодого пожарного Илью Белецкого, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры» и других сотрудников МЧС представят к наградам.