«Невская мануфактура» до сих пор не потушена

«Невская мануфактура» до сих пор не потушена
Сейчас в производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление. Фото: pixabay

Пожар на Октябрьской набережной снижен до 1 ранга спустя 30 часов тушения. Об этом сегодня вечером сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сейчас в производственном здании происходит тление на площади 300 кв.метров, сообщают в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 9 единиц техники и 37 человек личного состава, в т.ч. от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее стало известно, что молодого пожарного Илью Белецкого, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры» и других сотрудников МЧС представят к наградам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основная версия трагедии в «Невской мануфактуре» — поджог. Пламя распространилось на площади в 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли больше 60 единиц спецтехники, включая вертолеты.

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