Крупнейший за последние годы пожар в Петербурге: основная версия трагедии в «Невской мануфактуре» — поджог

В понедельник, 12 апреля, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге загорелся исторический объект: комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура». С огнем боролись целые сутки.

Пламя распространилось на площади в 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли больше 60 единиц спецтехники, включая вертолеты. Кроме того, на объекте работали более 300 пожарных. Один сотрудник МЧС погиб, еще четверо получили травмы — двое из них находятся между жизнью и смертью. Огонь перекинулся и на соседние здания: пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов, а также спасать расположенный неподалеку хостел.

На локализацию пламени ушло 10 часов, следующие 12 часов пожарные боролись с последствиями ЧП. Спасатели принимали всевозможные меры, но уберечь постройку от разрушения не удалось. По словам начальника пресс-службы городского управления МЧС Андрея Литовки, левая и центральная часть главного здания рухнули. К полудню 13 апреля под завалами все еще наблюдалось тление на площади 500 «квадратов». После пересменки новый состав пожарных занялся проливкой и разбором останков здания.

При этом представитель МЧС подчеркнул, что дальнейшей судьбой мануфактуры будут заниматься другие ведомства, а главная задача спасателей — ликвидировать возгорание без жертв.

По следам пожара возбуждены два уголовных дела. В трагедии усмотрели признаки выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В смерти пожарного, отдавшего жизнь в борьбе с огнем на «Невской мануфактуре», подозревают 47-летнего генерального директора предприятия и его 36-летнего заместителя. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно материалам правоохранителей, подозреваемые знали о серьезных нарушениях требований пожарной безопасности, но не приложили усилий для их устранения. Результатом халатного отношения стала гибель сотрудника МЧС и тяжелые ожоги двух его коллег.

Еще одного уголовное дело, заведенное по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 У РФ) передано в Главное следственное управление СК России по личному поручению главы Следкома Александра Бастрыкина. Причины и обстоятельства пожара сейчас выясняют следователи-криминалисты и судмедэксперты при содействии сотрудников МЧС.