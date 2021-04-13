Арест гендира, горящий хостел, еда и вода для спасателей: последние новости о пожаре на «Невской мануфактуре»

Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций, а также тушением локальных очагов возгорания. Огонь все еще не утихает примерно на 500 "квадратах". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций, а также тушением локальных очагов возгорания. Огонь все еще не утихает примерно на 500 "квадратах". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вот уже почти сутки петербургские пожарные борются с масштабным возгоранием. Пламя охватило комплекс зданий текстильной фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной.

Пожар начался в понедельник, 12 апреля, около полудня. Огонь быстро распространился на площади сначала в 1,5 тысячи, затем 10 тысяч, а после 25 тысяч квадратных метров. На 1,5 тысячах «квадратов» обрушились межэтажные перекрытия. Работу пожарных усложняла погода — ветер не стихал весь день. К тушению привлекли свыше 200 единиц личного состава, более 40 единиц спецтехники и даже несколько вертолетов. Только с воздуха на предприятие обрушилось 30 тонн воды. Петербуржцы даже носили еду и воду обессилевшим пожарным.

Спасателям пришлось эвакуировать и жильцов близлежащих домов — пламя перекинулось на соседние здания, пострадали три постройки, в частности, хостел на улице Тельмана и ремесленное здание. Черный столп дыма был виден в разных районах Петербурга.

В ходе борьбы с чрезвычайным происшествием пострадали четверо спасателей, еще один, к несчастью, погиб на месте. Им стал 31-летний начальник пожарной части Илья Белицкий, одним из первых прибывшим на этот, как оказалось, смертельный вызов. 24-летний Антон Соколов, его заместитель, находится в крайне тяжелом состоянии — у него ожоги 60% тела. Его и 31-летнего Бориса Старковского с 50% ожогов ввели в медикаментозную кому. Оба пожарных по наблюдением врачей НИИ имени Джанелидзе.

Еще двое, 36-летний Александр Нестеров и 29-летний Александр Перхин находятся в НИИ «МСЧС имени Никифорова» в удовлетворительном состоянии. Также пострадала 18-летняя девушка, живущая неподалеку. Она находилась рядом с местом происшествия, и из-за отравления продуктами горения ей потребовалась помощь медиков.

По факту гибели спасателя и несоблюдения требований пожарной безопасности возбуждены уголовные дела — в здании мануфактуры, как оказалось, неоднократно выявляли серьезные нарушения. Задержаны генеральный директор предприятия и его заместитель.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших, а также заявил, что объект исторического наследия необходимо восстановить. Напомним, что сейчас корпуса «Невской мануфактуры», в основном, сдавались в аренду. В них располагались мебельное, кондитерское производство, а среди прочих — и производство пластиковых лодок. По предварительным данным, именно оно стало очагом возгорания.