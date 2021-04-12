Пожар на «Невской мануфактуре»: 1,5 тысячи «квадратов», 220 спасателей, один погибший

Пожар на &#171;Невской мануфактуре&#187;: 1,5 тысячи &#171;квадратов&#187;, 220 спасателей, один погибший
Днем в понедельник, 12 апреля, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге загорелось здание "Невской мануфактуры" - исторического производства, выпускающего шерстяные ткани, нетканых материалы и технические сукна.

Днем в понедельник, 12 апреля, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры» — исторического производства, выпускающего шерстяные ткани, нетканых материалы и технические сукна.

Огонь распространился на площади более 1,5 тысяч квадратных метров. На ликвидацию пожара брошены свыше 40 единиц спецтехники и более 220 пожарных. Экстренные службы борются с возгоранием уже 2,5 часа — информация о чрезвычайном происшествии поступила на пульт дежурного в 12:35.

Пожар на территории «Невской мануфактуры». Фото: Gazeta.SPb
Пожар на территории «Невской мануфактуры». Фото: Gazeta.SPb
Борьба с огнем, охватившим территорию «Невской мануфактуры» 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb

Спустя час пожару присвоили высший ранг сложности — пятый. К 14:26 в здании обрушились кровля и межэтажные перекрытия. С Октябрьской набережной эвакуировали 40 человек. Прохожие и очевидцы не получили повреждений, но в борьбе с огнем, к сожалению, погиб один из спасателей, еще двое сотрудников МЧС пострадали.

Пожар в зданиях «Невской мануфактуры» заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: Instagram @anzelota
Пожар в зданиях «Невской мануфактуры» заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: Instagram @ladozhka
Пожар в зданиях «Невской мануфактуры» заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: Instagram @katerinalebedinskaia
Пожар в зданиях «Невской мануфактуры» заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: Instagram @ameljazi_international

«Эпично горит», — отмечают очевидцы.

Пожар в зданиях «Невской мануфактуры» заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: ВКонтакте/ Ольга Трофимова
Пожар в зданиях «Невской мануфактуры» заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: ВКонтакте/ Музей «Невская застава»

Огромный столп черного дыма, простирающийся над центром Петербурга, виден из разных районов города. Фотографиями и видеозаписями происшествия поделился не только корреспондент Gazeta.SPb, но и неравнодушные жители Северной столицы в своих социальных сетях.

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