Российские туристы могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину

На курортах Египта остаются около 5-7 тысяч россиян, стыковочные рейсы которых также отменились. Фото: pixabay

На курортах Египта остаются около 5-7 тысяч россиян, стыковочные рейсы которых также отменились. Фото: pixabay

Десятков тысяч туристов из России, планировавших вернуться домой с пересадкой через Стамбул, могут ждать проблемы.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя сферы туризма, сейчас в российскую столицу стыковочным рейсом через Стамбул ежедневно прибывают более тысячи человек, однако с 15 апреля из-за ограничения авиасообщения с Турцией этот поток заметно сократиться.

Кроме того, на курортах Египта остаются около 5-7 тысяч россиян, стыковочные рейсы которых также отменились. При этом лететь через Каир будет гораздо дороже, поскольку цены на эти билеты уже выросли.

Проблемы возникнут и у туристов, которые прилетели отдохнуть на Занзибар в Танзании. Регулярным рейсом домой они уже не смогут вернуться, но у них остается возможность купить билет на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или в другой стране, с которой у России открыто авиасообщение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан России не будут эвакуировать из Танзании и Турции.