В Петербурге мужчина, угрожая ружьем, мог изнасиловать свою супругу в ванной

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, его задержали.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в попытке убийства и изнасиловании супруги. Как стало известно Gazeta.SPb сегодня, 14 апреля, все случилось в начале месяца в Зеленогорске на проспекте Ленина.

В полицию обратилась женщина 1977 года рождения, заявившая, что ее изнасиловал супруг, угрожавший ей охотничьим карабином. После этого он совершил еще ряд насильственных действий сексуального характера.

В отношении мужчины 1977 года рождения возбудили уголовное дело, на данный момент он задержан. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы.