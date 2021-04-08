Во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы

Во Всеволожском районе задержали местного жителя, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей жены.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17-летняя девушка сообщила, что зимой 2016 года в своем доме по Гарболовскому шоссе в деревне Куйвози совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который работает охранником. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Выборг Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней дочери. Жителя поместили в изолятор.