Во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы

Во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе задержали местного жителя, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей жены.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17-летняя девушка сообщила, что зимой 2016 года в своем доме по Гарболовскому шоссе в деревне Куйвози совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который работает охранником. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Выборг Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней дочери. Жителя поместили в изолятор.

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Во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы