Рецидивист изнасиловал свою 11-летнюю дочь в Выборге

Что на данный момент с девочкой, а также, где ее мать, не уточняется. Фото: Рixabay

Что на данный момент с девочкой, а также, где ее мать, не уточняется. Фото: Рixabay

В городе Выборг Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней дочери. Жителя поместили в изолятор.

Во вторник, 30 марта, полицейские получили информацию о сексуальном насилии в отношении школьницы. В тот же день горе-отец был задержан.

Как сообщила «Комсомольская правда», установлено, что безработный 35-летний житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В соцсети мужчина заявил, что воспитывает дочь один. Известно, что задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством, а также 6 месяцев провел за решеткой за ложное сообщение о терроризме. Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Соснового Бора подозревают в изнасиловании двух дочерей.