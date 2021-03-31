Рецидивист изнасиловал свою 11-летнюю дочь в Выборге

Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Фото: Рixabay
Что на данный момент с девочкой, а также, где ее мать, не уточняется. Фото: Рixabay

В городе Выборг Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней дочери. Жителя поместили в изолятор.

Во вторник, 30 марта, полицейские получили информацию о сексуальном насилии в отношении школьницы. В тот же день горе-отец был задержан.

Как сообщила «Комсомольская правда», установлено, что безработный 35-летний житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В соцсети мужчина заявил, что воспитывает дочь один. Известно, что задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством, а также 6 месяцев провел за решеткой за ложное сообщение о терроризме. Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Соснового Бора подозревают в изнасиловании двух дочерей.

новости СПб пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию на коронавирус
В России за сутки выявили 8 275 случаев COVID
Хорватия открыла въезд в страну всем вакцинированным от коронавируса
Рецидивист изнасиловал свою 11-летнюю дочь в Выборге
Подъезды чище, жильцы — беднее: петербуржцам предложили платить за ...
Ударивший росгвардейца на несанкционированном митинге петербуржец получил ...
Трамваи встали из-за ДТП с каршерингом и такси на Среднем проспекте ...
В петербургской квартире нашли труп пятилетнего мальчика