Жителя Соснового Бора подозревают в изнасиловании двух дочерей

В Ленобласти в городе Сосновый Бор местного жителя подозревают в изнасиловании двух дочерей. У детей обнаружили гематомы в области паха и ягодиц.

В отдел полиции обратилась воспитатель «Сосновоборского комплексного центра социального обслуживания населения». Она рассказала о наличии телесных повреждений конечностей у содержащихся в указанном центре двух сестер 5 и 6 лет. Их забрали из квартиры на улице Мира в связи с антисанитарными условиями проживания.

В ходе осмотра на телах девочек обнаружили гематомы в области паха и ягодиц. Гинекологическая экспертиза показала, что у детей имеются признаки действий сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb, из объяснений девочек было установлено, что в период с декабря 2020 года по март 2021 их 26-летний отец неоднократно совершал с ними действия сексуального характера.

В четверг, 25 марта, правоохранители задержали указанного мужчину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Житель помещен под стражу.

Судом было принято решение отказать в удовлетворении требований органа опеки и попечительства о лишении подозреваемого родительских прав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Ивановской области изнасиловал 13-летнюю школьницу на пляже в Ленобласти.