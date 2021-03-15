Житель Ивановской области изнасиловал 13-летнюю школьницу на пляже в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. О преступлении заявила мать девочки.

В воскресенье, 14 марта, в отдел полиции обратилась 51-летняя жительница деревни Новосаратовка. Она рассказала, что летом прошлого года 20-летний житель Ивановской области, находясь на пляже реки «Нева», совершил половое сношение с ее 13-летней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день полицейские задержали указанного мужчину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Загребском бульваре изнасиловали петербурженку с болезнью Альцгеймера.