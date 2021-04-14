Председатель КГИОП заверил, что территорию «Невской мануфактуры» застраивать не будут

Председатель КГИОП заверил, что территорию «Невской мануфактуры» застраивать не будут
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Он подчеркнул, что завод является объектом культурного наследия регионального значения, так что его важно отреставрировать.

Председатель КГИОП Сергей Макаров опровергнул слухи, согласно которым на месте «Невской мануфактуры» может появиться жилой комплекс. Он заверил, что это невозможно, так как горел объект культурного наследия регионального значения и его важно восстановить. Об этом сообщили на сайте ведомства сегодня, 14 апреля.

Макаров отметил, что пока сложно дать оценку состоянию здания, но после ликвидации огня эксперты осмотрят его и решат, каковы будут дальнейшие действия.

«Пожарные смогли отсечь огонь по одной из лестничных клеток, поэтому, возможно, осталась аутентичная часть здания, не тронутая огнём, что, конечно, очень помогло бы при реставрации»,

— рассказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели продолжают работать на территории «Невской мануфактуры».

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