Спасатели продолжают работать на территории «Невской мануфактуры»

Спасатели продолжают работать на территории «Невской мануфактуры»
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Они устраняют тления в производственном здании.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 апреля, спасатели продолжают работать на территории «Невской мануфактуры». Они проводят проливку отдельных очагов возгорания на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

К ликвидации огня привлекли 9 единиц техники и 37 человек от РСЧС, а также 6 единиц техники и 30 человек личного состава от МЧС. Напоминаем, что крупный пожар в Невском районе произошел днем 12 апреля. Огонь тушили на протяжении двух суток, к вечеру 13 апреля ранг пожара удалось понизить до первого номера. Тогда тление происходило на площади 300 квадратных метров, сейчас она уменьшилась в два раза.

В результате инцидента погиб один пожарный, число пострадавших уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавшие при тушении Невской мануфактуры сотрудники МЧС остаются в тяжелом состоянии.

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