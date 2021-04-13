Пострадавшие при тушении Невской мануфактуры сотрудники МЧС остаются в тяжелом состоянии

Состояние двоих пожарных, пострадавших в понедельник при тушении зданий Невской мануфактуры, остается тяжелым. Один из них получил ожоги до 60% тела.

Смертельные ожоги, полученные в результате ЧП в Невском районе города, получил 31-летний прапорщик внутренней службы, пожарного пожарной части № 64 города. Он скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, в НИИ «им. И.И.Джанелидзе» в тяжелом состоянии доставили 24-летнего лейтенанта внутренней службы, заместителя начальника пожарной части № 64, а также 31-летнего сотрудника части № 25. Они получили до 60% термических ожогов тела.

В удовлетворительном состоянии госпитализировали 36-летнего сотрудника МЧС с 20% термическими ожогами тела и 29-летнего сотрудника МЧС с артериальной гипертензией. Их доставили в НИИ «МСЧС им. Никифорова».

Также пострадала 18-летняя девушка, находившаяся рядом с местом горения. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения, в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих пострадавших при тушении в Невской мануфактуры ввели в искусственную кому.