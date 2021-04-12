Двоих пострадавших при тушении в Невской мануфактуры ввели в искусственную кому

Двое пожарных, которые пострадали при тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Петербурге, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавших ввели в состояние искусственной комы.

«Они введены в медикаментозную кому», — сообщили источник ТАСС.

У одного из пострадавших ожоги до 60 процентов тела.

Третий пострадавший получил ожоги руки. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.