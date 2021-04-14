В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали 18,6 тысяч человек

В городе все еще не удалось победить пандемию коронавируса.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки тест на коронавирус сдали 18671 человека. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Единую региональную информационно-справочную службу позвонили почти 16 тысяч раз. Известно также, что с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1,4 тысяч волонтеров, которые на данный момент выполнили 6805 заявок – помощь получили 205 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, могут ли люди с бронхиальной астмой сделать прививку от COVID.