В ЗакСе территорию «Невской мануфактуры» назвали «лакомым кусочком»

В ЗакСе территорию «Невской мануфактуры» назвали «лакомым кусочком»
Тлеющие останки "Невской мануфактуры". Фото: Gazeta.SPb.ru/ Николай Овсянников

Депутаты надеются, что здание будет отреставрировано.

В петербургском Законодательном собрании сегодня, 14 апреля, обсудили пожар на «Невской мануфактуре». Депутаты отметили, что территория завода является «лакомым кусочком» для застройщиков, которые с удовольствием построили там жилой комплекс.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров надеется, что на участке не появится жилая застройка и что «Невскую мануфактуру» отреставрируют. Напоминаем, что крупный пожар в Невском районе произошел 12 апреля. После этого появились слухи о том, что на территории завода появится жилой комплекс, но в КГИОП заверили, что переживать не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЗакСе объявили минуту молчания в память о пожарном, погибшем при тушении «Невской мануфактуры».

ЗакС невская мануфактура новости СПб


 

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