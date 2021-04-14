В ЗакСе объявили минуту молчания в память о пожарном, погибшем при тушении «Невской мануфактуры»

Во время тушения одного из крупнейших за последние десятилетия пожаров, в здании «Невской мануфактуры» погиб пожарный. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Во время тушения одного из крупнейших за последние десятилетия пожаров, в здании «Невской мануфактуры» погиб пожарный. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Сегодня в начале заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга депутаты почтили минутой молчания память командира Ильи Белецкого, погибшего во время тушения пожара в здании «Невской мануфактуры».

2 дня назад в Северной столице начался страшный пожар в «Невской мануфактуре». Во время его тушения погиб молодой пожарный. Еще 3 специалистов МЧС получили тяжёлые травмы. В ЗакС почтили минутой молчания подвиг командира и память Ильи Белецкого.

Пожар «Невской мануфактуры» произошел в обед 12 апреля. В следствие чего возбуждено 2 уголовных дела − по ч. 2 ст. 238 УК и по ч. 1 ст. 109 УК. Комплекс зданий построили во второй половине 19 века. В начале столетия мануфактуру признали памятником культурного наследия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели продолжают работать на территории «Невской мануфактуры».