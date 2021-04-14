В Петербурге за год цены в продуктовых подняли на 8%

Сравнивая с апрелем прошлого года в магазинах города на Неве произошел рост цен на продукты, он составил около 8%. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

14 апреля Александр Гнедых, в ходе своего доклада в Законодательном собрании, рассказал о том, что в Северной столице медленно, но верно в течение года росли цены на продукты.

Однако, как отметил Гнедых, у кое-каких товаров стоимость даже понизилась.

Так произошло, например, с рыбой, она подешевела на 8%

Отмечается, что представитель ФНС в первый раз вышел отчитаться с докладом в Мариинский дворец. Плюс ко всему, руководитель управления объявил об уменьшении количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на авиабилеты по России выросли до 120%.