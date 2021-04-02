Цена авиабилетов по России выросла до 120%

Цена авиабилетов по России выросла до 120%
Цена авиабилетов по России выросла до 120%. Фото: pixabay

В первую очередь подорожали билеты из Москвы. Цена полёта в Набережные Челны выросла на 129%, в Томск и Нижнекамск — на 90%, а в Чебоксары — почти на 50%. Стоимость перелётов из Москвы в Краснодар, Ростов-на-Дону и Якутск повысилась на 35%.

На 15% дороже перел1ты из Москвы в Сочи, Калининград, Иркутск, а также из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Из Сочи перелёт в Пермь — почти на 60%, из Новосибирска в Нижневартовск чуть больше 40%.

Цены сравниваются с 2019 годом, потому что в прошлом году подорожание перелётов не приводило к изменению спроса. Также весной прошлого года авиабилеты были дорогими, потому что спрос на перевозки упал.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова поделилась «Известиям» о том, что сейчас граждане России выбирают отечественные курорты, поэтому спрос на такие перелёты увеличивается. Также она отметила, что из-за коронавируса авиаперевозчики снижали цены для стимуляции спроса, но сейчас отечественные направления набирают популярность и цены авиабилетов восстанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы итоги 2020 года по ценам на авиабилеты.

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