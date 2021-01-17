Названы итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Эксперты подвели итоги по ценам на перелеты по России в 2020 году. Средний чек составил 6 тыс. 702 рубля в одну сторону. Данный показатель вырос на 14% по сравнению с 2019 годом.

Данные об этом привели исследователи сервиса Туту.ру в воскресенье, 17 января. Эксперты рассмотрели стоимость билетов с 1 января по 31 декабря с прошлого года.

Таким образом, самый низкий чек был зафиксирован в направлении Уфа – Анапа. Стоимость перелета составляла не менее 6 тыс. рублей. На втором месте Москва – Орск. Туда можно было отправиться за 5 тыс. рублей. Тройку замкнуло направление Москва – Курган и Нижний Новгород – Екатеринбург – стоимость 3,8 тыс. и 4.9 тыс. рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Rolls-Royce побил рекорд по продажам в 2020 году в России. Отмечается, что за 2020 год в России автомобильная марка смогла реализовать более 200 машин.