Петербуржцы выстроились у главного офиса Turkish Airlines, чтобы вернуть деньги за авиабилеты

Петербуржцы выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines на Невском проспекте. Вернуть или же обменять билеты сегодня утром пришло около 10 человек.

В офисе обслуживает людей всего 1 специалист. На каждого человека у него уходит по 10 минут. Билеты обменяют или вернут, только если они были куплены напрямую у авиакомпании. Если через агентов — придётся ждать официального сообщения об отмене рейсов.

Ранее авиакомпания сообщила, что получили от правительства информацию об ограничении полетов. Пассажирам вернут деньги или изменят дату. Зависит от желания пассажиров.

РФ приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения ситуации, связанной с COVID-19. Ограничения должны продействовать с завтрашнего по 1 число лета этого года. Россия пообещала сохранить 2 рейса в неделю Москва — Стамбул, чтобы россияне могли вернуться обратно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Авито» предлагает петербуржцам отдохнуть в треугольных домиках.