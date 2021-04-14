Петербуржцы выстроились у главного офиса Turkish Airlines, чтобы вернуть деньги за авиабилеты

Петербуржцы выстроились у главного офиса Turkish Airlines, чтобы вернуть деньги за авиабилеты
Билеты обменивают или возвращают, только если они были куплены напрямую у авиакомпании. Фото: Pixabay
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