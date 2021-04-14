«Авито» предлагает петербуржцам отдохнуть в треугольных домиках

До майских праздников осталась совсем немного. Впереди: лето и сезон отпусков. Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно лететь в другие страны. Можно организовать себе настоящее приключение, сняв треугольный домик в Ленинградской области или соседних.

«Авито» собрал собрал такие домики в отдельную подборку. Оригинальный дом-шалаш наверняка понравится всем. В Ленинградской области, легко представить, что оказался в Финляндии. Лес, озеро, свежий воздух. Что нужно ещё, чтобы воссоединиться с природой? У треугольного дома панорамные окна, 2 террасы и баня. Такое удовольствие будет стоить от 4 000 рублей за сутки.

Такие же уютные треугольные домики есть в Свердловской, Самарской, Нижегородской, Кемеровской, Нижегородской областях. А также в Кабардино-Балкарии, Карелии и Балашихе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в тройку популярных направлений для отдыха.