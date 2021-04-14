В Петербурге СК взялся за дело мужчины, который с балкона угрожал прохожим расстрелом

Следственные органы по Петербургу начали расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Пушкинского района, обвиненного по статье «хулиганство» и заключенного на данный момент под стражу.

Известно, что в Пушкинском районе Петербурга задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он угрожал с пневматическим оружием в руках женщине с детьми и кричал прохожим с балкона. После чего мужчина произвел выстрелы в воздух.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля. В отдел полиции обратилась жительница Пушкина с заявлением о том, что с балкона 4-го этажа одного из домов по Галицкой улице неизвестный крикнул ей и ее детям, что выстрелит в них.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве. Им оказался неработающий 32-летний мужчина.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего, и выясняет причины, то есть что поспособствовало совершению этого преступления.

Так, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, угрожая ружьем, мог изнасиловать свою супругу в ванной.