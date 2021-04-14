Залезла на лавочку с ногами: полиция начала проверку после того, как неизвестная на детской площадке вырвала ребенку волосы

В Петербурге в полицию Калининского района обратилась женщина, заявившая, что на ее 14-летнюю дочь на детской площадке напала пьяная женщина, в связи с этим правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что около днем в Северной столице неизвестная женщина, находящаяся в нетрезвом виде вырвала волосы 14-летней девочке, а затем скрылась.

Пострадавшая сама обратилась в травмпункт и обо всем рассказала медицинским работникам. У ребенка был диагностирован ушиб пальца.

Врачи оказали помощь пострадавшей и отпустили ее. Позднее девушку опросили.

По ее словам, конфликт начался из-за того, что она с ногами забралась на лавочку. Это, видимо, очень задело нападавшую женщину.

На данный момент полиция проводит проверку. Нападавшую же разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Следственный комитет взялся за дело мужчины, который с балкона угрожал прохожим расстрелом.