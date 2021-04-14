Петербургский суд рассмотрит дело в отношении организатора преступной группировки, похитившей 17,5 млн рублей

Следственное управление закончило предварительное расследование дела об организаторе банды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчине вменяют преступления по статьям «Разбой», «Бандитизм» и » Незаконный оборот оружия».

Известно, что оперативники задержали пятерых участников банды. Их подозревали в вооруженных нападениях на ювелирные салоны и отделения почтовой связи в период с 2011 по 2014 год. Так нанесенный ущерб составил около 17,5 млн рублей.

Предварительное расследования показало, что организовал все уроженец Республики Татарстан. Он же привлек к своему «делу» еще троих жителей Всеволожского района Ленобласти и жительницу Казани.

Интересно, что последняя же находилась в розыске, в родной Казани бывшая кассирша банка похитила 11 млн рублей.

Помимо этого организатор группировки раздал своим сообщникам охотничье ружье и два револьвера. Ими-то они и пользовались при нападениях.

На данный момент это уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в полицию Калининского района обратилась женщина, заявившая, что на ее 14-летнюю дочь на детской площадке напала пьяная женщина, в связи с этим правоохранители проводят проверку.