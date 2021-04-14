Путин наградил орденами пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру»

Президент России Владимир Путин наградил пожарных, тушивших здание «Невской мануфактуры» в Петербурге, орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о троих пожарных. Илья Белецкий погиб в ходе тушения 12 апреля и был награжден посмертно. Антон Соколов и Борис Старковский находятся в больнице с ожогами.

Кроме того, российский лидер также посмертно наградил лейтенанта внутренней службы Константина Старцева, погибшего 10 апреля при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каком состоянии горевшая «Невская мануфактура», хостел и близлежащие дома.